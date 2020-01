Clínica de Fisioterapia com nova profissional

Conceituada profissional agrega valor à equipe

A já conhecida Clínica de Fisioterapia Bruno Leite, que há mais de dois anos atende no centro de Santo Antônio da Platina, conta agora, com mais uma profissional, Jéssica Orsini (foto).

Ela é natural da Barra do Jacaré e se formou na UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), em 2018. Assim como Dr Bruno, também é pós-graduada em Terapia Manual e Osteopatia Estrutural

Com o aumento da procura por um serviço de qualidade na área de Fisioterapia, a doutora integra a equipe para melhorar ainda mais o atendimento de qualidade que a clínica oferece.

A Clínica de Fisioterapia Bruno Leite está localizada na Rua Marechal Deodoro 461, Centro, Santo Antônio da Platina. Atende Unimed e Particulares

Whatsapp (43) 999157488

Dr. Bruno Leite

Dra. Mayara Abreu

Dra. Jéssica Orsini.