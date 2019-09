Cobra entrega equipamentos e acompanha obras em Nova Fátima

Anunciou mais recursos

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) esteve no município de Nova Fátima e junto com o prefeito Roberto Carlos Messias, o Carlão, entregou equipamentos, visitou bairros, acompanhou as obras do poço artesiano e anunciou mais verbas.

Foram entregues um caminhão e uma pá carregadeira garantidas pelo deputado Cobra Repórter junto ao Governo do Estado para dar suporte ao trabalho da Prefeitura, em especial nas estradas rurais.

O deputado visitou alguns bairros que necessitam melhorias infraestrutura e pode conhecer de perto as demandas. Verificou ainda a situação dos perfuração dos poços, máquinas já chegaram para resolver o problema da água.

“Até então, a cidade era abastecida por minas e poços, que não estavam dando conta da demanda e a cidade sofria com o problema da falta de água. Logo que o poço estiver funcionando, isso vai acabar”, explicou o deputado Cobra Repórter.

O parlamentar destacou ainda o trabalho do prefeito Carlão e sua equipe, que está permitindo a destinação de equipamentos e mais verbas para o município. “Estamos trabalhando e vamos garantir ainda mais benefícios para a população, afirmou Cobra Repórter.