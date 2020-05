Cobra solicita antena para moradores de distrito de Andirá

A necessidade do comércio foi levada em consideração

Nesta segunda-feira, dia 18, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) enviou um ofício ao diretor nacional de relações institucionais da empresa de telefonia móvel TIM, Cleber Rodrigo Affanio, solicitando a instalação de uma antena 4G no distrito no distrito de Nossa Senhora Aparecida, que fica na cidade de Andirá.

Fui procurado pelo vereador Antônio Rodrigues de Araújo e ele me disse que os moradores e comerciantes do distrito Nossa Senhora Aparecida estão reclamando que a região se encontra em pleno desenvolvimento, com comércio intenso necessitando desta forma de uma antena de telefonia móvel forte para que possam utilizar a internet sem dificuldades”