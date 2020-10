Coleta de resíduos eletrônicos em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina

Participe da ação, faça o descarte correto

A Unopar (Universidade Norte do Paraná), em parceria com o GeniusCon.2020, maior evento de tecnologia do Norte Pioneiro, está realizando a I Coleta Regional de Resíduos Eletrônicos. A arrecadação é feita nas cidades de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, em seus respectivos polos.

O horário de atendimento é das 13h às 19h e o término será quinta-feira, dia oito.

Veja tudo que está sendo coletado:

Jacarezinho (Avenida Manoel Ribas, 578 – Centro)

Santo Antônio da Platina (Rua Diogo de Paula Viana, 727 – Jardim Egea)

Conheça mais sobre o evento: https://geniuscon.com.br/