Colisão entre Fox e Gol fere mulher em Jacarezinho

Na tarde desta sexta-feira em trevo

Uma mulher ficou ferida num acidente por volta das 15 horas desta sexta-feira (5) na BR-153, no trevo da Vila Rural Novo Texas , em Jacarezinho. O acidente aconteceu quando a motorista do VW Fox (placas de Ibaiti), seguia pela Transbrasiliana sentido Santo Antônio da Platina e outro carro, um VW Gol (placas de Paraguaçu Paulista) atravessou sua frente ao tentar sair da PR-431 e entrar na rodovia federal.

O motorista do Gol não quis revelar seu nome e alegou ter parado na faixa e – como não viu outro veículo – entrou na BR-153. Na sequência, acabou atingido na lateral pelo Fox. Ele não se feriu.

A motorista do VW Fox foi atendida pela ambulância da Triunfo/Econorte e encaminhada para o Pronto Socorro da Santa Casa de Jacarezinho com dores no tórax. Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) também esteve no local.Duas equipes da Polícia Militar fizeram a segurança do tráfego e os desvios necessários (Texto e foto: Jivago França).