Colisão frontal deixa feridos em Pinhalão

Os dois condutores sofreram ferimentos médios

Um acidente no km 73 da PR-272, próximo a Pinhalão na noite de sábado , dia quatro, deixou três pessoas feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual que atendeu a ocorrência, dois veículo se chocaram de frente. O Fiat/Palio Fire, com placas de Curitiba, conduzido por M.A.S., de 23 anos, bateu no GM Astra, com placas de Pinhalão, conduzido por G.A.M.M., de 21 anos.

Os dois condutores tiveram ferimentos médios e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Ibaiti. Uma ocupante do Astra, A.V.V.B., de 24 anos teve ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital de Pinhalão.O Pálio ficou retido no posto da PRE por pendências no licenciamento. O Astra foi liberado.

Policias Militares de Pinhalão e Jaboti auxiliaram na ocorrência. A pista ficou interditada nos dois sentidos durante o atendimento as vítimas.