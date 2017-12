Colisão na BR-153 em Santo Antônio da Platina

Pajero e F1000 bateram lateralmente

Um acidente em torno das 13h25m desta sexta-feira, dia 15, mobilizou a Polícia Rodoviária Federal, mas não provocou ferimentos nos envolvidos. Foi no KM 36 da BR-153, em Santo Antônio da Platina.

O utilitário Pajero (placas FLU 1107/Cordados/SP) descia pela rodovia sentido Jacarezinho/SAP e perto da curva à esquerda da Serra do Palmital não conseguiu evitar a colisão com a F1000 ano 1975, dirigida por João Petrini, de 67 anos, que atravessou a pista (fotos).

O condutor, Christovam Bearare, 26, reduziu a velocidade, porém a batida foi inevitável.

Os motorista ajustaram os prejuízos.