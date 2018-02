Comédia sábado na Casa da Cultura em Santo Antônio da Platina

Paródia do best-seller “Cinquenta Tons de Cinza”

A peça “Quase Cinquenta Tons de Cinza” produzida pela VB Produções e direção de Vitor Branco, será apresentada no próximo sábado, dia três, na Casa da Cultura em Santo Antônio da Platina.

A peça traz uma releitura da mundialmente famosa da obra de E.L. James: “Cinquenta Tons de Cinzas”.

Estarão no palco, Vitor Branco (de A Praça é Nossa, A Próxima Vítima e Perigosas Peruas), Bruna Andrade e também Wanderlei Grillo (ex- Malhação), que abrirá a noite com um stand-up. As coreografias são de Edinei Annanias.

“Quase Cinquenta tons de cinza” é uma adaptação livre, sem a pretensão séria do livro lembrado pela polêmica de sua temática. É, portanto, uma paródia bem humorada que foca no comportamento do misterioso personagem Cristian Grey.

A direção brinca com o tema sem fazer críticas ao gênero, seguindo a receita que vem lotando os teatros pelo país.

“Vítor Branco transformou um dos maiores best-sellers mundiais, com cenas inspiradas na relação de Christian Grey e Anastasia Steele, numa adaptação teatral bem humorada e que agora segue com uma turnê apresentando em teatros por todo o Brasil”, afirmou o ator e divulgador Wanderlei Grillo.

É um espetáculo leve, que brinca com o tema sem cair no vulgar, nem no apelativo.

Ponto de venda: Chiquinho Sorvetes.

Preço: R$ 20 (meia e antecipado).

Classificação: 14 anos.