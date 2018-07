Comerciante morre em Ribeirão Claro

Corpo foi sepultado neste sábado

O corpo do comerciante Donivaldo Souza Filho (foto de óculos) foi sepultado neste sábado, dia 28,após ser encontrado na manhã desta sexta-feira, dia 27, em sua casa no povoado rural Cachoeira (foto), em Ribeirão Claro. Ele estava sozinho porque a esposa visitava a filha, que reside em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Foi atingido por pelo menos dois golpes na cabeça provavelmente de pé de cabra ou outra arma branca contundente.A vítima tinha comércios na cidade e também em Jacarezinho (loja de presentes no centro).

A delegada Patrícia Cavalari Bocamino Taborda , que também mora em Jacarezinho,abriu e preside o inquérito.

O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Augusto Pereira (PSD) estava indignado com a falta de segurança pública e disse para a reportagem ter cobrado das autoridades uma equipe com mais efetivo no município.

O assassino acabou sendo preso no sábado, dia 28, confira aqui a matéria: https://npdiario.com/capa/policia-civil-prende-assassino-em-ribeirao-claro/