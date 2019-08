Concluído novo telhado da rodoviária ribeirão-clarense

Mais conforto e segurança aos usuários

As obras de instalação do novo telhado com estrutura metálica no Terminal Rodoviário de Ribeirão Claro foram concluídas (fotos).

Realizada a troca da cobertura com instalação de telhas termoacústicas e uma estrutura metálica. A obra foi autorizada pelo prefeito Mário Augusto Pereira e custeada com recursos próprios no valor total de R$ 34 mil.

A substituição das telhas e fixação da composição de metal integram uma série de melhorias que serão desenvolvidas no Terminal para modernizar o local.

Na próxima fase, está sendo instalado um novo forro na parte frontal do prédio.

O trabalho é executado por empresa especializada e coordenado pela secretaria municipal de Obras e Urbanismo.