Condenado por homicídio no sul do PR é encarcerado em Ibaiti

Há mais de seis anos tinha um mandado de prisão

Na noite deste domingo, dia 10, às 22h, um homem de 33 anos, procurado pela justiça, foi preso na rua Tiradentes, localizada na vila Santo Antônio em Ibaiti.

De acordo com as informações, a equipe Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) o abordou numa via pública no endereço citado, quando constatou que ele tinha um mandado de prisão por homicídio após verificar o sistema Sesp/Intranet.

O Mandado foi expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Fazenda Rio Grande (município da região metropolitana de Curitiba), em junho de 2013.