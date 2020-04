Confirmada morte de idoso de Bandeirantes por Covid-19

Ele tinha 75 anos e estava internado em UTI de Londrina

A Secretaria municipal de Saúde de Bandeirantes confirmou nesta sexta-feira, dia 17, a primeira morte por COVID-19.

A Nota é a seguinte:

Mantendo a transparência e informações a todos os cidadãos, a Prefeitura comunica, com imenso pesar, o falecimento de um bandeirantense de 75 anos, do sexo masculino, que seguia hospitalizado na Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital Universitário de Londrina, vítima do COVID-19.

Lamentamos e nos solidarizamos com a família e amigos. É de extrema importância, que nesse momento, a população siga todos os critérios definidos, pela Secretaria Municipal de Saúde e que fique alerta a qualquer sintoma.