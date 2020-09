Confirmados mais quatro casos em Santo Antônio e Jacarezinho

Jacarezinhenses agora chegaram aos 409 doentes positivados

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado neste domingo, dia 27, pela Secretaria Municipal de Saúde. Com mais quatro casos positivos, a cidade segue com 349 confirmados, deste total, 327 estão recuperados.

Entre os 14 pacientes em fase ativa da doença, 12 fazem isolamento domiciliar e 2 estão hospitalizados.

Em andamento, outros 22 suspeitos que esperam o resultado de exames laboratoriais. Outros 2.830 casos foram descartados, após resultado negativo.

Vigilância Epidemiológica informou estarem recuperados mais dez pacientes que estavam com a Covid-19 em Jacarezinho, e confirmados quatro novos casos, todos considerados leves.

Foram descartadas 27 amostras que estavam em investigação, e uma amostra coletada e encaminhada ao LACEN (Laboratório Central), de um paciente de Pinhalão.