Conselheiro Mairinck consegue nova ambulância

Uma conquista do município

O município de Conselheiro Mairinck estava só com uma ambulância do município funcionando, desde que a outra foi quebrada. Foi então que o prefeito, Alex Sandro Pereira, esteve no gabinete do Deputado Estadual Cobra Repórter (PSD) para explicar a situação difícil que estavam passando e o prefeito teve a boa notícia: o deputado conseguiu, por meio de uma emenda parlamentar, uma ambulância 0 KM para Conselheiro Mairinck!

“A população de quase 4 mil habitantes estava só com ambulância rodando. Isso é um absurdo! Logo que o prefeito Alex explicou a situação para mim, já fui atrás e consegui atender esse pedido, que é de extrema urgência. Uma ambulância é essencial, pois, quando o tempo de atendimento é rápido e tem um veículo em boas condições, faz com que o socorro seja mais eficaz”, explicou o deputado Cobra Repórter.

Veja abaixo: