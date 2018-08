Coordenação de Ratinho faz primeira reunião de campanha no Norte Pioneiro

Comitê foi aberto no centro de Jacarezinho

Coordenadores regionais e estaduais promoveram a primeira reunião no Norte Pioneiro de apoiadores de Ratinho Junior, candidato ao governo do Paraná pelo PSD. Foi na antiga sede do Hotel Áurea (transformado em comitê) na noite desta quinta-feira, dia 16, no centro de Jacarezinho.

Estiveram presentes o secretário-geral do Podemos, Celso Silva, o presidente do Sindicato Rural Patronal e ex-deputado, José Afonso Junior, o prefeito de Ribeirão Claro e ex-presidente da Amunorpi, Mário Pereira, o empreendedor Junior Pucci, o vice-prefeito de Ibaiti, Ulisses Mingote, ex-prefeito de Santo Antônio da Platina, Pedro Claro de Oliveira,o ex-prefeito de Salto do Itararé, Israel Domingos, o ex-vereador platinense Aguinaldo do Carmo,o ex-prefeito de Ibaiti, Luis Carlos dos Santos Peté, vice-prefeito de Ribeirão Claro, João Bonato, prefeito de Ribeirão do Pinhal, Wagner Martins e o coordenador regional/estadual Juarez Leal, o Daio, que comandou o evento.

entre outros.

O grupo definiu que os encontros serão semanais(sempre às quintas-feiras), sendo os próximos dia 23 também em Jacarezinho e dia 30 no Hotel/Fazenda/Resort Cabana do Lago, em Santo Antônio da Platina.

