Coordenador diz que Ratinho tem maior força política do NP

Ele lista prefeitos e vices que apoiariam pré-candidato

“O PSD e o PSC formam a maior força política do Norte Pioneiro”.A declaração, dada neste sábado, dia 14, é do coordenador da pré-campanha ao governo estadual de Ratinho Junior na região, Juarez Leal(fotos).

Segundo ele, conhecido como Daio, as duas legendas contam com dez prefeitos filiados: Joás Michetti, de Santana do Itararé; Paulo Silva, de Salto do Itararé; Mário Pereira, de Ribeirão Claro; Flávio Zanrossso, de Tomazina; Alex Sandro, de Conselheiro Mairinck;Wagner, de Ribeirão do Pinhal; além de Leópolis: Sandrinho, Sertaneja: Jamison, Uraí: Carlinhos, Santo Antônio do Paraíso: Vanderlei.

Lista também na mesorregião os vices-prefeitos filiados, oito no total: Itambaracá: Odair, Nova Santa Bárbara: Marcelo, São Sebastião da Amoreira: Dila, Leópolis, Tião Braz, Abatiá: Santo, Jundiaí do Sul: Joel, Barra do Jacaré: Edna e Ibaiti: Ulisses Mingote.

Também lembra do ex-prefeito de Santo Antônio da Platina, Pedro Claro Oliveira e os Vereadores filiados “que são mais de 60”.

