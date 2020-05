Corajosa, enfermeira de Jacarezinho revela estar infectada (vídeo)

Município agora tem seis casos confirmados pelo coronavírus

A jovem enfermeira de Jacarezinho, Suellen Pena (foto e vídeo) ,a idade ainda não foi apurada , gravou vídeo anunciando a doença. Ela é casada e tem um filho.

O Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19 informou nesta quinta-feira, dia 21, o resultado positivado dela e de mais um profissional da saúde, ambos do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

Outras duas pessoas também foram confirmadas com o coronavírus.

Comunicado do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19 :

O Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19 comunica o surgimento de mais dois dois casos de contaminação pelo novo coronavírus em Jacarezinho.

Trata-se de dois profissionais de Saúde que apresentaram sintomas, fizeram o teste do Laboratório Central do Estado, e que passam bem. Estão em isolamento domiciliar.

A Vigilância Epidemiológica do município está fazendo o monitoramento do caso e tomando todas as medidas pertinentes. Renovamos o pedido para que todos mantenham os cuidados exaustivamente anunciados, como lavar as mãos com frequência, utilizar álcool em gel sempre que possível, máscaras e distanciamento social.

Veja também: https://npdiario.com/capa/norte-pioneirense-relata-drama-de-estar-contaminada-pela-covid-19-video/