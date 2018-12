Enterrado corpo do dr. Ken Tokumoto

Ele não resistiu a um infarto

O corpo do médico Ken Tokumoto (fotos), de 68 anos, foi sepultado nesta quinta-feira, dia 27, num cemitério de Lins, interior paulista, após ser velado em Jacarezinho onde trabalhou durante quase quatro décadas. A informação é do filho, Renan, que também é médico.

Ele faleceu na noite desta quarta-feira, dia 26, em Londrina, vítima de complicações de um infarto ocorrido no último dia dez.O anestesista, muito respeitado e querido no Norte Pioneiro, estava na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Coração.

Dr. Ken foi presidente da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

Deixa mais outras filhas e a esposa, a dentista Raquel.

O deputado federal eleito Pedro Lupion (foto abaixo com o médico) lamentou a fatalidade e prestou suas homenagens, “um homem sensível e um profissional excelente, nossos sentimentos para toda a família”, declarou.