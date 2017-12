Corpos são velados no Centro Social; enterro às 16h30m; novo prefeito decreta luto oficial

Mortes repercutiram em todo o Paraná

José Geraldo dos Santos (DEM), conhecido como Geraldão, novo prefeito de Japira, assinou o Decreto 59/2017 (reprodução) determinando luto oficial no município.Também é feriado obrigatório hoje e facultativo amanhã e depois.A primeira dama, Luciane Freitas (fotos), de 43 anos, foi transferida do Hospital de Ibaiti para a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho no início da noite de segunda-feira.Ela sofreu fratura na mandíbula, seu quadro clínico é estável, mas obviamente está em estado de choque.

Lauro Aparecido de Carvalho (DEM), presidente do legislativo, informou ao npdiario que os dois corpos serão velados no Centro Social (centro da cidade) e sepultados por volta das 16h30m, horário do acidente que matou a menina Eduarda (fotos), de três anos, e o padrasto, o ex-vereador e prefeito Walmir Wellington da Silva(fotos).

O fato aconteceu nesta segunda-feira, dia 25, quando ele voltava da casa de seus sogros no bairro Guapé. Chovia na BR-153, o VW Voyage carro derrapou, saiu da pista, caiu num barranco e bateu numa árvore. O chefe do executivo morreu na hora e a criança cerca de uma hora e meia depois.

Os deputado estaduais Luiz Romanelli(PSB) e Pedro Lupion(DEM) e federal João Arruda(PMDB) lamentaram a fatalidade e elogiaram o caráter e a competência do falecido e também a morte trágica da criança.

O prefeito de Ribeirão Claro, Mário Pereira, também se disse de luto e colocou a Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, que preside, à disposição da família.

Outros chefes de executivos da região, como Flávio Zanrosso (Tomazina), Dr.Antonelly (Ibaiti), e Hiroshi Kubo (Carlópolis) da mesma forma, manifestaram os sentimentos.

Leia também: https://npdiario.com/capa/prefeito-de-japira-morre-em-acidente-aos-48-anos/