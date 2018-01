Curva da Morte terá caixa de escape no Norte Pioneiro

Entre Ribeirão Claro e Carlópolis

O prefeito Mário Pereira havia insistido em demandas de Ribeirão Claro e conseguiu viabilizar duas.O Governo do Estado vai investir R$ 3,15 milhões para construir uma área de escape em um trecho da PR-151, no final da Serra da Ferradura, entre Ribeirão Claro e Carlópolis. Ao autorizar a licitação, no final da tarde desta sexta-feira (12), o governador Beto Richa ressaltou que a obra é muito esperada pela população, porque vai ampliar a segurança no local.

A construção da caixa de desaceleração, que deve ser iniciada ainda em 2018, vai ajudar a acabar com os acidentes fatais no local, conhecido como “Curva da Morte”. Muitos acidentes foram causados pela dificuldade de redução de velocidade de veículos pesados.

“É importante atender a essa forte demanda da população, em especial de Ribeirão Claro e Carlópolis, que sabe a importância desta obra para salvar vidas”, disse o governador.

O vice-prefeito João Carlos Donato, a primeira-dama, Ana Maria, vereadores e o ex-prefeito Kiko Molini também estavam presentes.

O investimento será feito com recursos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística. O secretário José Richa Filho disse que o número de acidentes no local fez com que o governador rapidamente autorizasse a obra. “O investimento vai salvar vidas”, disse ele. “Neste trecho os caminhões ganham velocidade e perdem com frequência o controle”, explicou.

“A sensibilidade do governador foi muito grande”, disse o prefeito de Ribeirão Claro, Mário Pereira. “Já morreu muita gente neste local e mais morreriam se não fosse tomado uma providência. Vidas não tem preço”, disse ele. Segundo ele, a maioria dos acidentes é com pessoas que não conhecem a estrada.

Para o prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, a obra permitirá aumentar o tráfego, porque a estrada hoje não é muito bem utilizada, devido ao perigo. “É importante para os dois municípios, para o desenvolvimento da região, que tem intenso turismo”, disse ele.

RODOVIA MUNICIPAL – O Governo do Estado também investe na recuperação asfáltica e aumento de capacidade de tráfego da rodovia municipal Aldo Articesso Siquerolli (RM-415), de Ribeirão Claro. A licitação para as melhorias será lançada pela prefeitura no dia sete de fevereiro.

A obra é importante para o projeto Angra Doce, de estímulo ao turismo sustentável, desenvolvido pelos governos do Paraná e São Paulo. “A obra é importante para a viabilidade desse projeto, será um marco no desenvolvimento sustentável e vigoroso dessa região”, afirmou o governador.

O convênio entre a Secretaria da Infraestrutura e a prefeitura de Ribeirão Claro foi assinado no começo de outubro de 2017. O orçamento total é de R$ 2,7 milhões, dos quais R$ 2,57 milhões do orçamento do Governo do Estado e o resto, contrapartida do município.

A estrada é a principal via de acesso a várias atrações turísticas bastante procuradas pelos moradores do Norte Pioneiro, como o Morro do Gavião, Rampa do Padilha, Recanto da Cascata e Tayayá Resort.

A obra vai melhorar as condições de conservação da estrada para facilitar o trânsito de turistas e visitantes que passam pelo local toda semana e também para as famílias que moram em propriedades próximas à rodovia.

CONSERVAÇÃO – Está na fase final o maior pacote de licitações para conservação rodoviária da história do Paraná, num valor total de R$ 2,3 bilhões em intervenções nas estradas estaduais nos próximos três anos.

A PR-151 e a PR-431, rodovias que passam pelo município de Ribeirão Claro, fazem parte do lote 9, que receberá investimentos no valor de R$ 97 milhões. Em todo o Norte Pioneiro, 1.100 quilômetros de rodovias receberão obras de conservação nos próximos três anos, que somarão R$ 242,5 milhões.

FOTOS: MARTINHO DE PAULA E JAELSON LUCAS