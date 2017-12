Decoração Natalina agrada turistas em Ribeirão Claro

E também a população local

Com a proximidade do final de ano, Ribeirão Claro recebeu a decoração natalina para preparar a cidade para as festividades e para o horário de atendimento estendido do comércio, que termina no dia 23. Durante esse período as lojas ficam abertas das 8 às 22h.

A decoração natalina foi coordenada pela Secretaria de Educação e Cultura da prefeitura de Ribeirão Claro.

Os enfeites foram usados para decorar as ruas, praças, o portal de acesso, o prédio da prefeitura e o santuário São Vicente Pallotti. A instalação ficou por conta dos servidores da prefeitura.

A primeira-dama e secretária de Educação e Cultura, Ana Maria Molini, agradeceu o empenho dos funcionários públicos e afirmou que a decoração será melhorada a cada ano para proporcionar um clima natalino a todas as famílias.