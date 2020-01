Decretado Estado de Epidemia em Jacarezinho por causa da dengue

Prefeitura errou e colocou “de emergência”

O prefeito Sérgio Faria (DEM) publicou no Diário Oficial Eletrônico(na internet, que é o que vale) desta quarta-feira, dia 29, Decreto de Situação de Emergência por causa do alto número confirmado de dengue no município.

Só que terá que retificar porque é de Epidemia. As ações de combate à proliferação dos vetores e do tratamento sistemático aos doentes não surtiram efeito. O decreto 7194/2020 tem validade de 180 dias (seis meses).

Na tarde desta quinta-feira, o Chefe da 19ª Regional de Saúde, Tony Palhares (foto principal), e o secretário municipal de Saúde, Marcelo Nascimento, participaram de reunião no Ministério Público para tratar do assunto.

O decreto considera os índices de densidade larvária encontrados o que coloca o município em alerta em relação à infestação de Aedes Aegypti. São 272 casos.

A cidade está com índice de infestação predial (IIP) 4,8 e índice de infestação breteau (IIB) 5,2, classificado de alto risco.

A Defesa Civil e as secretarias municipais de Administração, Agricultura e Meio Ambiente, Assistência Social, Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, Conservação Urbana, Desenvolvimento Urbano, Educação, Cultura e Esportes organizam mutirões de combate ao mosquito.

Autorizado de remanejamento de servidores públicos e prestadores de serviço da Administração Direta e Indireta, para atender às demandas prioritárias da Secretaria de Saúde do Município, ficando, ainda, autorizadas

as contratações emergenciais que se fizerem necessárias.

Os Agentes de Combate as Endemias deverão fazer relatório constatando risco à Saúde Pública, documentando com fotos e ou filmagens, detalhando a necessidade daquela entrada (bloqueio, constatação de foco etc.). Feito o relatório, aciona-se a Autoridade Sanitária e a Polícia Militar, bem como chaveiro habilitado na abertura de portões e portas; o ingresso forçado só poderá efetivar-se com a presença da autoridade Sanitária e da Polícia Militar.

Durante a vigência do decreto, considera-se autoridades sanitárias os diretores do departamento de vigilâncias e funcionários supervisores de atividades de campo.

Desde o início da semana, equipe técnica da Secretaria da Saúde do Paraná percorre as regiões do estado que apresentam maiores índices de infestação de dengue para capacitação sobre o manejo clínico da doença.

Somente na ação direcionada nas regiões de Londrina e Maringá foram mais de 900 profissionais de saúde, que atuam nos 51 municípios. Nesta quinta-feira (30), a capacitação aconteceu em Paranavaí, com a participação de cerca 120 profissionais, e nesta sexta-feira ( dia 31) envolverá os profissionais da região de Campo Mourão.

Jacarezinho deverá ser a próxima a ser capacitada na semana que vem.

Leiam também este texto: https://npdiario.com/capa/dengue-sobe-para-7-numero-de-mortes-no-pr-jacarezinho-ja-tem-epidemia/