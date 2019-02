Deputada Luíza Canziani é destaque em entrevista ao jornal Hoje

Ela e a mais idosa congressista

Na cerimônia de posse dos deputados federais nesta sexta-feira (1º) aconteceram diversas cenas com parlamentares. Uma delas que chamou a atenção foi o encontro de Luísa Canziani (PTB), 22 anos, e Luíza Erundina (Psol), 84, a mais jovem e a de mais idade do Congresso Nacional.

Quem registrou o encontro e fez entrevista foi o Jornal Hoje (Rede Globo).

Canziani, em sua posse, afirmou: “Trago para a Casa do Povo o meu compromisso com a educação, com a inovação e tecnologia, com a ciência e na luta pela diminuição das desigualdades sociais. No plenário que carrega o nome do grande Ulysses Guimarães, aproveito para parafraseá-lo: a cidadania começa com o alfabeto. E é por essas bandeiras que vim para Brasília: cidadania e educação”.

