Deputado Alex Canziani confirma pré-candidatura ao Senado

Foi segundo mais votado do Paraná para a Câmara Federal em 2014, com 187.475 votos

O deputado federal Alex Canziani (fotos), confirmou – por telefone ao npdiario na tarde desta sexta-feira, dia 16 – ser pré-candidato ao Senado. Especulações nesse sentido já tinham recrudescido nos meios políticos nos últimos dias.

Segundo mais votado do Paraná para a Câmara em 2014, com 187.475 votos (são 30 vagas para o estado), o petebista foi consultado recentemente para ocupar o Ministério do Trabalho no governo de Michel Temer(MDB), mas respondeu na ocasião que só aceitaria por alguns meses justamente por pretender continuar como parlamentar, o que acabou sendo um impeditivo.

Canziani integra as bases governistas em Brasília e em Curitiba e seria companheiro de chapa do atual governador Beto Richa(PSDB), que deve também tentar a eleição para a câmara Alta(neste pleito serão duas vagas, com as saídas de Roberto Requião/MDB e Gleisi Hoffmann/PT).

Nesse cenário, Canziani pode ser postulante provavelmente com Cida Borghetti (Progressista) sendo candidata a reeleição ou com Ratinho Jr(PSD), menos possível.

“Tenho conversado com lideranças e recebido muitos apoios, além disso é um projeto que me entusiasma; existe espaço e avalio a conjuntura com otimismo, mas não farei loucuras, claro”, declarou, lembrando que tem até agosto, quando ocorrerão as convenções partidárias, para construir esse projeto.