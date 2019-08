Deputado Cobra Repórter quer hospital em Jacarezinho

Unidade de saúde particular reduziria demanda

Pacientes do Norte Pioneiro acordam ainda de madrugada para viajar em rodovias em busca de atendimento nos hospitais de Londrina e região metropolitana de Curitiba e, em especial, na Capital. Eles ainda convivem com a falta de leitos, demora para marcar cirurgias eletivas e consultas com especialistas.

Ciente da situação, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) se reuniu com um empresário do ramo hospitalar de Jacarezinho, Thiago Nascimento, nesta segunda-feira (19), em seu gabinete da Assembleia Legislativa do Paraná (foto). O assunto: A construção de um hospital na cidade.

“Saúde é uma das minhas prioridades. Tenho trabalhado para levar mais dignidade ao atendimento da saúde pública no norte do estado. Vou dar todo o apoio que for necessário para a construção de um hospital em Jacarezinho. O Norte Pioneiro merece”, explicou.

O empresário esteve acompanhado da ex-vereadora de Jacarezinho, Luciane Aparecida Alves, que também está apoiando o projeto. “Se investirmos, vamos ter condições de ampliar o atendimento, as especialidades e cuidar de nossos pacientes. Essas viagens de ambulâncias para Curitiba, Londrina e outros centros vão diminuir proporcionando mais comodidade e também uma significativa economia para os municípios”, explicou o parlamentar.