Descoberto tráfico de drogas em terreno baldio de Ibaiti

Denúncias anônimas foram feitas às autoridades

Na tarde de terça-feira, dia 23, às 15 horas, foi descoberto tráfico de drogas em um terreno baldio localizado na rua José Francisco de Abreu em Ibaiti.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o comércio ilegal foi constatado pelas autoridades através de denúncias. No local, dois homens foram abordados e encontraram com eles:

maconha;

crack;

dinheiro;

lâmina para cortar o entorpecente;

um aparelho celular.

Ambos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia local.