Detido homem com cocaína em Cambará

O horário da detenção não foi informado

Nesta segunda-feira, dia 30, um homem foi detido com duas porções de cocaína na Rua da Paz, localizada no bairro Rotary em Cambará.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado no endereço citado acima, no horário em que a polícia estava realizando patrulha, quando o revistaram e acharam a droga em seu bolso.

Ele foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.