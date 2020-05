Acusado foi encaminhado à delegacia local

No final da noite de domingo, dia três, às 23 horas, um homem de 38 anos foi preso na rua Orlando Fernandes, localizada na Vila Scyllas Peixoto em Jacarezinho.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o morador do bairro Aeroporto, foi encontrado com três pinos de cocaína no bolso de sua bermuda.

Devido à droga, foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.