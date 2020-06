Detido homem com drogas em Ribeirão Claro

Usuário foi encaminhado para confecção do termo circunstanciado

Na tarde desta segunda-feira, dia 22, às 16h, um suspeito foi detido com maconha no Jardim Ecológico em Ribeirão Claro.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a prisão aconteceu após abordá-lo durante um patrulhamento local. Além da porção de maconha encontrada em sua bolsa, também havia um dichavador.

O usuário foi encaminhado à delegacia para a confecção do termo circunstanciado.