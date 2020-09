Detido homem com pistola no centro de Ribeirão do Pinhal

Taurus 9 mm carregado estava embaixo do banco do motorista da camionete

No final de semana, um homem, de 56 anos foi preso por porte ilegal de arma numa pizzaria, localizada na avenida Silveira Pinto, em Ribeirão do Pinhal.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, quando as autoridades chegaram no endereço ele já havia saído, entretanto, mesmo assim, foi encontrado em frente a um trailer de lanche.

Em buscas pessoais nos ocupantes do veículo nada de ilícito foi encontrado, mas dentro da caminhonete apreenderam uma arma, pistola Taurus 9 mm, carregada, embaixo do banco do motorista.

O acusado afirmou estar com a arma para se defender após ter sofrido ameaças. Apesar dele ter apresentado o documento de registro, não possuía autorização para porte. À vista disso, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.