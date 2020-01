Detido ibaitiense que furtou capela da zona rural

Tratorista confessou o crime

Na manhã de segunda-feira, dia 13, a Polícia Militar vistoriava a região do assentamento Santa Laura, município de Ibaiti, e ficaram sabendo ter sido subtraídos um poste de energia e aproximadamente 100 metros de fio tipo “multiplexado” da capela do bairro, que pertence à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Uma testemunha viu um indivíduo removendo o poste com um trator.Os militares foram até a propriedade do suspeito, onde em contato com ele e indagado sobre fatos, confessou e apresentou o poste, bem como os fios furtados.

Foi solicitada autorização para busca domiciliar e após assinada foi indagado quanto a presença de ilícitos no interior da residência.O morador relatou possuir uma arma de fogo tipo “garrucha”, a qual foi apreendida pela equipe.O envolvido, a arma de fogo e os objetos apreendidos foram encaminhados ate a 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ibaiti.