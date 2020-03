Diocese de Jacarezinho cancela atividades devido ao coronavírus

Missas também estão canceladas

De acordo com o que foi orientado pela CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e pelo Regional Sul II, a Diocese de Jacarezinho cancelou diversas atividades que aconteceriam nos próximos dias devido à pandemia de Coronavírus.

Veja abaixo tudo que foi cancelado:

Mutirões de confissões;

Próximos encontros e reuniões da catequese paroquial;

Reuniões de março da Pastorais e Movimentos;

As missas até dia três de abril;

Visitas aos hospitais, cadeias, asilos;

Atendimentos espirituais nos escritórios;

Evento da Renovação Carismática, Shekina;

Destacam que não é período de férias, mas apenas uma medida de prevenção de contágio. Alertam ainda para que sigam as recomendações do Ministério da Saúde e fiquem em suas respectivas casas, sobretudo pessoas idosas e com imunidade baixa.