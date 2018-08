Diplomados integrantes do Parlamento Jovem de Quatiguá

Posse será na Câmara de Vereadores

Em sessão solene realizada no Fórum Eleitoral de Joaquim Távora, nesta semana, foram diplomados os integrantes do Parlamento Jovem da Câmara Municipal de Quatiguá.

De forma inédita, os alunos do Ensino Médio do Colégio João Marques da Silveira escolheram nove adolescentes que tomarão posse no dia dez de setembro no legislativo de Quatiguá, deliberando sobre temas que possam inclusive, ao final da legislatura, resultar em Projeto de Lei no Município.

O projeto, que já foi um dos vencedores do Prêmio “Gestor Público Paraná”, quando implantado em Palmeira(cidade perto de Ponta Grossa), foi desenvolvido em Quatiguá mediante convênio entre a Escola Judiciária Eleitoral do TRE/PR e o Colégio João Marques da Silveira, e ratificado pela Câmara quatiguaense.

Em visita institucional, o desembargador Gilberto Ferreira incentivou a adesão ao Programa, uma vez que busca conscientizar politicamente a juventude. Assim, a iniciativa robusteceu o trabalho sobre Ciência Política desenvolvido pela Professora Marcela com alunos do ensino médio do estabelecimento de ensino.

Na sessão de diplomação, o Procurador Jurídico da Câmara Municipal, Laerty Morelin Bernardino, enalteceu a necessidade de afastar a atual “demonização da política” pela sociedade explicando, ainda, as principais funções do legislativo, que são: fiscalizar e legislar.

O Presidente da Câmara, Chrystian Coser, elogiou o interesse dos jovens n, o que certamente contribuirá com uma maior participação da sociedade nos assuntos públicos do município. Coser parabenizou todos os envolvidos.

O diretor do Colégio Otoniel Depizzoli ressaltou desejar a plena continuidade do projeto no município, sem qualquer vinculação partidária, para que os jovens compreendam, com autonomia os seus direitos e deveres na sociedade.