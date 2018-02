Dupla armada assalta pastor da igreja Metodista

Em Jundiaí do Sul

O pastor da igreja Metodista, Idésio Guilherme Sordi, teve a casa invadida por uma dupla de delinquentes armados em torno de uma hora da madrugada desta quarta-feira, dia sete, em Jundiaí do Sul.

Ele e a esposa assistiam TV quando foram dominados.

Entregaram dinheiro, notebook ,TV e smartphones aos bandidos, que utilizaram o Corsa Hatch chumbo(placas AVG-9279) da família para fugir.

Por volta das nove horas um Policial Militar localizou o veículo no KM 37 da rodovia BR-153 (Serra do Palmital) em Santo Antônio da Platina.Um rapaz estava com revólver e, ao ver o PM, entrou na lavoura à margem e desapareceu.

O Corsa foi recuperado, mas os produtos do assalto até o momento ainda não.