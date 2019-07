Eleito presidente da Câmara Mirim de Jacarezinho

Projeto Parlamento Jovem

Os nove vereadores mirins do município de Jacarezinho tomaram posse no final desta semana, na Câmara Municipal. Eles elegeram como presidente Ygor Pereira (foto principal).

Os adolescentes participaram do primeiro projeto realizado no município “Parlamento Jovem” em parceria do Tribunal Regional Eleitoral e Poder Legislativo. Participaram da solenidade os vereadores Fúlvio Boberg, Nilton Stein e Diogo Augusto Biato Filho e o Juiz Eleitoral Roberto Arthur David.

Foram três estabelecimentos de ensinos que elegeram cada um seus representantes.

No Colégio Estadual José Pavan foram eleitos: Rebeca Moraes Duarte, Ana Kelly Galvão de Matos e João Lucas Adelmar de Freitas. No Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite: Renato Jacinto Bertozi, Ana Carolina Assunção Alves, Flávio Alves Filho. Já no Instituto Federal os eleitos foram: Helena de Souza Santos, Ana Laura Rodrigues Bergamini e Ygor Alves Pereira.

O aluno Renato Jacinto Bertozi tomará posse posteriormente devido a motivo de saúde. O Presidente da Câmara Municipal Fúlvio Boberg explica que a atividade é uma ação importante para a participação dos jovens na esfera política. “Esta ação se torna muito importante, pois irá levar ao conhecimento dos jovens a representatividade do Poder Legislativo e a ações que são desenvolvidas pelos vereadores”, complementa.

O vereador Ninto Aparecido Stein parabenizou aos jovens pela posse. “A Câmara está de portas abertas para sermos parceiros neste projeto. Tenho a certeza que teremos muitas ações que irão auxiliar nas melhorias e pedidos em prol de nossa cidade”, finaliza Nilton Stein.