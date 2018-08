Em turnê nacional comédia teatral chega a Cambará

Com sessões gratuitas e abertas ao público

Desde 2015 na estrada, o espetáculo “Qual Vai Ser?”, com o texto da dramaturga Dedé Ribeiro, um elenco de estrelas e a direção do premiado Daniel Colin, vêm fazendo sucesso nas regiões mais conhecidas e também nas mais remotas do Brasil. Nesta segunda-feira, dia três, será exibido às 20 horas em Cambará.

O local escolhido é o Espaço Municipal Nilzan Furlan, na Avenida Brasil, com entrada franca.

Com realização da fundação de uma cooperativa de crédito e financiamento do Ministério da Cultura, “Qual vai ser?” é um espetáculo bem humorado que trata de um momento importante na vida de quem está escolhendo uma profissão ou recém entrou para a faculdade e busca formas de enfrentar os novos desafios.

A peça mistura as linguagens de comédia e stand-up para contar a história de um jovem que muda a vida da família e da cidade a partir dos encontros e descobertas que faz. Temas como empreendedorismo e cooperativismo aparecem dentro de sua aplicação cotidiana, sem um formato didático, fazendo com que os personagens tenham grande empatia entre o público jovem. A faixa etária média prevista é entre 16 e 23 anos, o que contribui para a apresentação a grupos escolares, inserindo esses jovens ao mundo do teatro e consequentemente da cultura.

A primeira turnê, em 2015, visitou oito estados, 92 municípios e reuniu um público de mais de 28 mil pessoas. Em 2016/2017 o grupo passou por 83 municípios em estados como Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e o Rio Grande do Sul.

Ao todo, nas primeiras temporadas, foram 175 apresentações que somaram mais de 53 mil espectadores, 167 municípios e aproximadamente 76 mil quilômetros rodados. E o espetáculo segue em frente em sua terceira temporada: a nova turnê se iniciou dia 12 de março no RS, passou por inúmeras cidades do RS, Santa Catarina e Paraná. A turnê 2018 prevê ainda apresentações com abrangência de 80 municípios em dez estados. Entre agosto e novembro estará no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Pará, Roraima e Maranhão.

Ficha técnica:

Elenco: Guadalupe Casal, Daniel Colin, Ursula Collischonn, Dani Dutra, Juliana Kersting, Denis Gosch, Douglas Dias, Renata Teixeira, Qex Bittencourt / Texto: Dedé Ribeiro / Direção: Daniel Colin / Assistente de direção: Denis Gosch / Figurinos: Coca Serpa / Cenografia: Zao Figueiredo / Música: Dedé Ribeiro e Renato Mendonça / Produção executiva: Jack Garcia e Débora Maier / Sonorização: James Onzi / Iluminação: Casemiro Azevedo / Contrarregra: Luciano Correa / Produção geral: Liga Produção Cultural.