Encapuzados invadem residência em Japira

Hoje de madrugada enquanto família dormia

Uma família ficou refém de três bandidos armados na madrugada desta sexta-feira, dia cinco, na rua José Simões, no centro de Japira. Todos estavam dormindo quando os marginais encapuzados invadiram a casa.

Segundo a Polícia Militar, os bandidos exigiam dinheiro e uma possível arma de fogo que o morador teria guardado em um cofre. Os marginais procuraram pela casa toda e a todo momento ameaçavam os moradores.

Um dos bandidos disse ao morador que conhecia sua rotina, e por isso a polícia desconfia que o roubo foi planejado por alguém que conhece a família. O bandido, a todo momento, falava no celular com um homem que poderia estar do lado de fora da residência dando cobertura ao roubo.

Após vascularem toda a casa, os ladrões trancaram a família em um dos cômodos da casa. Eles fugiram levando R$ 400 reais em dinheiro, três TVs, sendo uma de 42 polegadas e duas de 32 polegadas, o veiculo da família um Fiat Palio Week ELX Flex ano 2009 modelo 2010, de cor prata e dois celulares.

Policiais de toda a região fizeram buscas para localizar os bandidos. O veículo roubado foi abandonado pelos marginais próximo ao aeroporto do Campinho, em Ibaiti, pela manhã.Até o momento ninguém foi preso. O crime será investigado pela Polícia Civil de Ibaiti (Texto: Gilson Santos).