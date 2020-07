Encarcerado jovem traficante de entorpecentes em Cambará

Rapaz de 18 anos tinha crack e cocaína em sua casa

Na tarde de terça-feira, dia 28, às 17h30m, um jovem de 18 anos foi preso na rua Felício Frediane, em Cambará. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, a prisão teve relação com o tráfico de drogas.

Devido aos indícios, as autoridades se deslocaram até a casa do suspeito, quando o encontraram, de imediato, com nove porções de crack. Além dessa quantidade, após buscas na residência, localizaram mais dez porções da mesma droga, três porções de cocaína e embalagens (foto).

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local.