‘Lola” estava bem e agora de volta ao lar com a dona e seu filho

A cachorrinha pincher Lola (foto), de um ano e meio e branca de listras pretas, sumiu domingo por volta das 22 horas, em Ribeirão do Pinhal.

A dona, Renata Estevão, chegou a oferecer gratificação para quem encontrá-la e, no final da tarde desta segunda-feira, dia 14, foi localizada.

“Agradecemos, pois o jornal foi muito gentil com a gente, muito obrigada”, disse.