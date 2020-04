Encontrada camionete furtada em Santana do Itararé

Em menos de 24 horas e já entregue ao dono

Na manhã desta quarta-feira, dia 15, às 11 horas, uma camionete (foto) foi encontrada em uma estrada rural de Santana do Itararé, que dá sentido a Salto do Itararé.

O veículo havia sido furtado na madrugada do mesmo dia, por volta das 04h, na rua José Benedito da Silva, localizada no centro da cidade. De acordo com as informações, o pneu traseiro, esquerdo, encontrava-se furado.

A caminhonete foi apreendida e encaminhada à restituição ao proprietário.