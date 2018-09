Encontrados cachorros que estavam perdidos

Animais de Ribeirão do Pinhal estavam em Guapirama

Dois cachorros, uma lhasa e um yorkshire (fotos) desapareceram no domingo, dia 16.

Valdeci Almeida procurou o npdiario, disse que os animais eram de seu filho, que estava sofrendo com as perdas de Lessi (Lhasa Apso), de seis anos, e Tobi (yorkshire) de três.

Sumiu em Jundiaí do Sul, na entrada da Fazenda Bebedouro, próximo à PR-218.

Ele, Valdeci, reside em Ribeirâo do Pinhal, e telefonou para a reportagem avisando que uma pessoa de Guapirama encontrou os bichos em os devolveu.