Encontro define pré-candidata a prefeita e 14 vereadores em Jacarezinho

Reunião online ratificou candidaturas majoritárias e proporcionais

Encontro Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Jacarezinho foi realizado no último sábado, dia quatro, às 17h, via Zoom. O encontro online ratificou a pré-candidatura de Tina Toneti a prefeita e a chapa de 14 pré-candidatos a vereadores.

Estiveram presentes virtualmente a Presidenta Nacional do PT e Deputada Federal Gleisi Hoffman, Presidente Estadual, Deputado Estadual Arilson Chiorato, Líder na Câmara Federal, Deputado Federal Enio Verri, Deputado Estadual Prof Lemos e Deputado Estadual Tadeu Veneri.

O encontro foi conduzido pela Presidenta Municipal do PT Professora Selma Ambrósio, e pelo vereador e vice-presidente do PT de Jacarezinho, Professor Nilton Stein.

Veja a chapa dos vereadores abaixo:

1-Prof Nilton Stein

2-Sidnei Ferreira

3-Dr José Maria advogado

4-Carlão

5-Tironi

6-Antonio de.Marques dos Reis

7-Tomate Jr.

8-Serginho do.Postinho da Vila Setti

9-Tete

10-Profa Elaine Potzik

11-Elisandra

12-Toyoko agente comunitária

13-Daiane Morais

14-Kelen Bustos