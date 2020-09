Enfermeira desvia de cão e sofre acidente na BR-153 em Ibaiti

Ela teve fratura exposta no braço esquerdo mas não corre risco de morte

Daiane Emília, enfermeira de 38 anos, se acidentou em torno das 19 horas desta quinta-feira, dia 17, próximo ao Pico Agudo, na BR-153, em Ibaiti quando seguia destino Santo Antônio da Platina/Jacarezinho.

Ela disse ter perdido o controle da direção devido a um cachorro que teria invadido a pista.Rodou e parou num matagal.

Foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) ibaitiense com fratura exposta no braço esquerdo.Ficou presa às ferragens e a remoção, feita por desencarcerador, pela Defesa Civil, durou por volta de uma hora com o fluxo interditado por 1h15m.

A Policia Rodoviária Federal também esteve no local.