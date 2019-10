Entregues veículos e anunciados recursos para Ribeirão Claro

Dois ônibus e quase meio milhão de reais para Santa Casa

O deputado estadual Cobra Repórter esteve na cidade de Ribeirão Claro para a solenidade de entrega de dois ônibus escolares, um ônibus destinado ao transporte de portadores de deficiência, um ônibus multiuso e a liberação de R$ 465 mil para a Santa Casa do município.

Também participaram do evento o chefe da Casa Civil, Guto Silva, o secretário de estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, o representante do governo, Juarez Leal Daio,prefeito Mário Pereira, a primeira-dama e chefe do Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho, Ana Maria Molini, o vice prefeito João Carlos Bonato, a presidente da Câmara Municipal, Eliana Cortez, dos vereadores Aguinaldo Telles e Beto do Anísio, além de autoridades estaduais, representantes de entidades, servidores públicos e representante da população.

Foram anunciados aparelhos de ar condicionado para as quatro escolas estaduais, ultrassom para o posto de saúde, raio X digital para a Santa Casa, entrega do projeto de alterações no trajeto da PR 151 para acabar com a Curva da Morte e recape da estrada entre o patrocínio São Sebastião até a Cachoeira.

“Além desses veículos que estamos entregando hoje, vamos garantir emendas para a aquisição de um Raio X digital para a Santa Casa e um ultrassom para o posto de saúde. O prefeito Mario é dedicado a sua cidade e constantemente está em Curitiba buscando benefícios para a cidade, ressaltou Cobra Repórter.

“Muitas vezes as pessoas não entendem quando vamos a Curitiba e acham que estamos passeando, mas não, viajamos para buscar recursos para Ribeirão Claro”, disse o prefeito, resoluto.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex falou sobre a prioridade do Norte Pioneiro dentro do governo Ratinho Junior. “Estamos aqui de novo e voltaremos quantas vezes forem precisas”, disse. “Ratinho transformou o canal TV Paraná para divulgar o turismo porque tem um carinho enorme pelo Norte Pioneiro ”, revelou. “Volto para abraçar e entregar recursos para a Santa Casa que tanto fez pela cidade, até o final do mês entregaremos o projeto para alterar a curva da morte”, completou.

O prefeito solicitou recursos para a construção de uma nova escola municipal e da pavimentação da estrada para o Morro do Gavião e Pedra do Índio.

“Ter dois secretários tão fortes aqui é um sinal da força do Mário. Ele foi o prefeito que mais falou com o governador. A abertura dos Jogos de Natureza e Aventura será em Ribeirão Claro e isso é um sinal da moral que o Mario tem”, finalizou Cobra Repórter.

Ao final da solenidade, as autoridades visitaram pontos turísticos da cidade.