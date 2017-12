Exclusivo: Veja fotos dos foragidos da cadeia de Ibaiti

Um marginal se arrependeu e voltou sozinho para a carceragem

Em primeira mão: O npdiario conseguiu os detalhes e/ou imagens de todos os oito bandidos que ainda estão soltos após fugirem da cadeia pública de Ibaiti. Presos fizeram um buraco com barras de ferro do solário e 16 fugiram nesta quarta-feira,dia 27, no centro da cidade, pela rua Antônio Moura Bueno.Um detento retornou logo em seguida para a carceragem, arrependido.

Outros setes foram recapturados horas depois.

A ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) permaneceu na unidade carcerária até os presos serem identificados e os danos fossem reparados.

A escapada aconteceu durante visita de familiares e, por isso, as polícias civil e militar tiveram dificuldades no trabalho inicial.

A unidade deveria abrigar no máximo 20 presos, mas atualmente 132 dividiam as celas nos quatro blocos. Somente em 2017, foram 15 tentativas de fuga da carceragem.

Mais atualizações assim que forem concretizadas novas ações.