Faz compra e paga com dinheiro falso em Siqueira Campos

Ocorrência já comunicada à Polícia Federal de Londrina e Civil de Jaguariaíva

Um siqueirense vendeu um jogo de rodas 17 com pneus novos para indivíduo que reside na cidade de Jaguariaíva, e, nesta quarta-feira,dia 12, o comprador com um VW Fox esteve em Siqueira Campos para retirar as rodas mediante pagamento de R$ 1.900,00 em notas de R$ 100,00. Foi numa casa da rua Reinaldo de Souza.

Depois, o vendedor percebeu que as notas eram falsas, registraram o fato e entregaram as cédulas falsificadas para PM. Diante do exposto foi lavrado o boletim e comunicado a Polícia Civil de Jaguariaíva bem como encaminhado para Polícia Federal de Londrina.