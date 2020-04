Feiquinius: PM não prende quem não usa máscara no Norte Pioneiro

Rede social não é jornal, não acredite se não há prova

Há uma mensagem circulando nas redes sociais e aplicativos, entre outras plataformas, com conteúdo exigindo o uso obrigatório de máscaras de prevenção ao Covid- 19 em via pública no Norte Pioneiro.

A mensagem é atribuída à Polícia Militar.

A desinformação é fake news ( feiquinius na versão em Português) e não possui respaldo legal, conforme garantiu o setor de Comunicação do 2º BPM na noite deste domingo, dia 19.