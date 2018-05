Fescafé deve bater recorde de público em Ribeirão Claro

Em julho no Centro de Eventos

A comissão organizadora da 22ª edição da Fescafé está entusiasmada em Ribeirão Claro.

Haverá encontros e palestras técnicas, rodeio em touros, parque de diversões, praça de alimentação etc.

Foi confirmada a grade de shows da Feira do Café, Indústria, Comércio e Pecuária de Ribeirão Claro, que será promovida no Centro Municipal de Eventos Barão Victor Von Rainner Harbach.

O evento trará no dia cinco de julho, uma quinta-feira, a cantora Naiara Azevedo (foto e vídeo da exibição naFrutFest em Carlópolis), ; dia seis pela primeira vez no Norte Pioneiro Cláudia Leitte (fotos e vídeoclipe) ; dia sete será a vez da dupla Pedro Henrique e Rafael e dia oito(domingo) Bruno e Barreto.

Todos os shows serão gratuitos e os camarotes para dez pessoas estão sendo comercializados a R$ 2.500,00.