Fiel católica morre atropelada por ônibus de romaria em Ibaiti

Na noite de quinta-feira na BR-153

Uma fatalidade chocou um grupo de romeiros que seguia para o Santuário Nacional de Aparecida, na noite desta quinta-feira, dia oito, no trevo de Jundiaí do Sul, na BR-153, em Ibaiti.

Aparecida Gomes Eleotério, de 60 anos, perdeu a vida no KM 68 da rodovia por volta das 22 horas.

Para embarcar com a família num ônibus da romaria que seguia de Ibaiti para Aparecida do Norte, interior paulista, ela aguardava no ponto do lado contrário da pista ao que o coletivo estacionou para receber os passageiros.

Quando foi atravessar, a religiosa foi atingida por uma camionete Ford F.1.000 e teve morte imediata.

Polícia Rodoviária Federal, SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) de Ibaiti e o Instituto Médico Legal de Jacarezinho (foto) atenderam a ocorrência.

A caravana católica, após o estresse, seguiu viagem rumo ao destino.