Filme infantil gratuito em Joaquim Távora

“Alice no País das maravilhas” é um clássico do cinema

Nesta sexta-feira, dia 20, às 20 horas na Estação Ferroviária, dentro do Cine Clubinho, foi exibido “Alice no País das maravilhas”.

A entrada foi gratuita e a realização do departamento de Cultura.Depois de seguir um misterioso coelho, Alice embarca em uma aventura fantástica em um mundo mágico repleto de figuras inusitadas. Tentando se encontrar no País das Maravilhas, ela acaba conhecendo personagens esquisitos, e se metendo em grandes confusões.